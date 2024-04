Twee uitblinkers eruit gelicht van afgelopen weekend: "Hij doet verdedigers twijfelen" en "In het verleden was zijn fysiek onvoldoende volgens de trainer"

Volg KRC Genk nu via WhatsApp!

Genk speelt het beste voetbal van de top zes momenteel. Da's toch wel vreemd, want er ontbreken een paar sleutelspelers. Wouter Vrancken moest teruggrijpen naar Anouar Ait El Hadj, maar dat is duidelijk geen verzwakking gebleken.

Ook Peter Vandenbempt was bij Extra Time onder de indruk. "Hij zit daar toch ook al iets langer dan een jaar, een beetje onder de radar". En nu, omdat er anderen niet inzetbaar zijn, grijpt hij zijn kans. De klik met El Khannouss is geweldig, op en naast het veld."

Ook Gert Verheyen ziet dat hij enorm veel kwaliteiten heeft. "Hij heeft vrijheid en doet verdedigers twijfelen. Hij kiest goed de positie waarin hij aan de bal komt en dan heeft hij de kwaliteit om te weten wanneer hij moet doordraaien en wanneer hij in een tijd moet doortikken. Dat wegdraaien kan hij ook heel goed, hij heeft een korte draaicirkel."

Maar ook Tolu Arokodare is belangrijk in het nieuwe spelsysteem van Wouter Vrancken. "Tegen toch niet de minste verdedigers. Hij won veel duels, kan de bal bijhouden, kaatst goed, ...", analyseerde Peter Vandenbempt.

"et is niet altijd met de fijnste techniek, maar soms wel. Genk heeft daar nu een soort rustpunt en dan kan de rest aansluiten. Genk kan nu ook eens een lange bal spelen. Dat was vroeger verboden tussen aanhalingstekens."

"Tolu heeft vertrouwen. En wat me ook opviel waren zijn fysieke kwaliteiten. Hij heeft gelopen en gewerkt. En dat terwijl Vrancken in het verleden zelf nog heeft gezegd dat zijn fysiek ontoereikend was."