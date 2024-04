Union-advocaat haalt alles uit de kast en gebruikt eigen bondsreglement tegen bondsparket: "Competitievervalsing"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De hele hetze rond Christian Burgess is dinsdag nog eens opgerakeld bij de zitting van de Disciplinaire Raad. Het bondsparket haalde aan dat ze zelfs nog mild waren geweest en alle regels hebben gevolgd. Union SG had een heel ander zicht op de zaak.

Het bondsparket haalde aan dat bondsprocureur Ebe Verhaegen zelfs niet verplicht was om Union in te lichten over het beroep dat ze aantekenden tegen de één speeldag effectieve schorsing.

Het is heel jammer dat dat erna tegen het bondsparket wordt gebruikt. Om 12u32 op zondag werd nog eens een bericht gestuurd naar Philippe Bormans om hem te bevestigen dat Burgess speelgerechtigd was."

"Daarna volgde nog een officiële mail rond 15u. Maar of dat nu om 19u of om 15u was, dat maakt niet uit. Zolang het beroep maar voor 12uur op zondag werd ingediend", aldus het bondsparket, genoteerd door Het Nieuwsblad.

Union kreeg zaterdag al een mail dat het bondsparket beroep "ZAL aantekenen". "Zullen is juridisch waardeloos. We zullen zoveel. Het is zo overduidelijk. Burgess kon niet aangeduid worden op het platform", aldus Union-advocaat Walter Van Steenbrugge. "Dit neigt naar competitievervalsing. Hij kon niet spelen."

Geen twee dagen tijd om in beroep te gaan

Hij haalde ook aan dat Burgess zijn straf heeft uitgezeten. En dat er in dit geval geen twee dagen tijd was om beroep aan te tekenen. "De rode kaart viel op een maandag en die maandagwedstrijden zijn gereglementeerd. Er is een artikel B.11.32 in het bondsreglement. De bondsprocureur heeft dit artikel geschonden."

"Daarin staat dat wanneer een disciplinair traject zich voordoet, de eindbeslissing moet vallen voor de start van de volgende speeldag. In dit specifieke geval was het beroepstermijn één dag in plaats van twee dagen."

"Het Disciplinaire Comité moest woensdag plaatsvinden indien er niet akkoord werd gegaan met de minnelijke schikking, maar nee: pas vrijdag om 15u ging de zitting door. Daarom was er slechts één dag tijd om beroep aan te tekenen. Want volgens het reglement moet de zaak afgehandeld zijn vóór de volgende speeldag. Zaterdag 12 uur 's middags was de deadline."