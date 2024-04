Union-CEO Philippe Bormans schiet met scherp op bondsprocureur Ebe Verhaegen: "Dat is gewoon absurd?"

Het zit er bovenhands op tussen Philippe Bormans van Union en de Belgische voetbalbond. Nu krijgt bondsprocureur Ebe Verhaegen ook een veeg uit de pan.

Het Burgess-verhaal

De storm rond de rode kaart van Christian Burgess is zeker nog niet gaan liggen. Er is de rode kaart, de wel of niet geschorst tegen Cercle Brugge en nu ook de ongepaste telefoons.

Zeker dit laatste daar wil Philippe Bormans, CEO van Union, graag zijn zeg over doen.

Het telefoongesprek

“Blijkbaar mag ik dat niet doen, hè. Nochtans heb ik gewoon om uitleg gevraagd, want wij konden zaterdag niet meer volgen", verklaarde Bormans tegenover Het Nieuwsblad. "Vorig jaar in de zaak met Senne Lynen was het zus, nu is het zo. Toen hebben we die versnelde procedure geaccepteerd, maar nu doet het bondsparket het omgekeerde. Reglement is toch reglement? Je kan niet zomaar kiezen wat je doet, hè. Wat is het nu?", vraagt Bormans zich af.

Andere interpretatie van de regels

Blijkbaar is er bij beide partijen een andere interpretatie van het bondsreglement vindt Bormans. "Het bondsparket zei bovendien dat het tijd had tot zondag om beroep in te dienen, volgens ons is dat niet zo. Er was twijfel bij ons, wat moet ik dan doen? Dan ben ik zogezegd de slechterik die oude bondspolitiek gaat voeren, terwijl ik gewoon op zoek was naar een antwoord op onze vragen. Dat kan men mij toch niet verwijten voor zo’n belangrijke wedstrijd die minder dan 24 uur later plaatsvindt?", zet Bormans zijn betoog verder.

Uithaal naar bondsprocureur Ebe Verhaegen

Bormans kan niet begrijpen dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen zal in beroep en dat er effectief een beroepsprocedure wordt opgestart. Volgens hem is hiervoor maar één iemand verantwoordelijk.

"Het kan toch dat iemand die op skiverlof is (bondsprocureur Ebe Verhaegen, red.) vergeet om alsnog in beroep te gaan, ondanks die mail? En dan ben ik diegene die anderen probeert te beïnvloeden of die onterecht mensen contacteert? Dat is gewoon absúrd”, sluit hij zijn betoog af.