Genks goudhaantje Bilal El Khannouss praat over de keuze tussen Rode Duivels en Marokko

Bilal El Khannouss is op dit moment misschien wel het grootste talent dat op de Belgische voetbalvelden rondloopt. De jonge middenvelder presteert week na week bij KRC Genk.

De 19-jarige El Khannouss verzamelde ondertussen ook al 12 caps bij Marokko. Maar de jonge middenvelder van Genk had ook voor België kunnen kiezen.

Toch moest El Khannouss niet lang nadenken over zijn beslissing. "Ik ben België enorm dankbaar voor alle kansen die ik hier heb gekregen, maar ik wist van kleins af aan dat ik voor Marokko zou kiezen. Ik heb mijn hart gevolgd", vertelde hij bij Bruzz.

In België wordt het dan wel eens jammer gevonden dat zo'n groot talent niet voor de Rode Duivels kiest. "Ik heb daar begrip voor, maar ik voel mij gelukkig met mijn beslissing", gaat hij verder.

"Mijn grootouders zijn van Marokko naar België gekomen en ik voel dat ik hen op deze manier iets kan teruggeven. Ze zijn er niet meer, maar ik ben er zeker van dat ze trots zijn", aldus El Khannouss.

Ondertussen strijdt hij met KRC Genk nog mee in de Champions' Play-offs. De Limburgers spelen zaterdagavond tegen Cercle Brugge. Het zal een van zijn laatste thuiswedstrijden worden. El Khannouss kondigde eerder al aan dat dit zijn laatste seizoen in België is.