Sinan Bolat weet wat er moet gebeuren bij KVC Westerlo na de 0 op 6: "Dat is nu onze enige optie"

KVC Westerlo verloor afgelopen weekend met 0-3 van KAA Gent. De Kemphanen zijn hun play-offs met 0 op 6 gestart.

Op de eerste speeldag van de play-offs verloor Westerlo met 2-0 van STVV, nadien volgde de 0-3 tegen KAA Gent. De club staat momenteel laatste in de Europe Play-offs.

Sinan Bolat vertelde wat het doel nog is dit seizoen. "Het doel van deze play-offs is om gewoon punten te pakken. Om iedere wedstrijd er met de volle 100% voor te gaan. Dat is ons enige doel. We moeten respect tonen voor de toeschouwers die aanwezig zijn, maar ook voor onszelf."

Zaterdagavond gaat Westerlo op bezoek bij KV Mechelen. "Die twee nederlagen komen zeker hard aan. Langs de andere kant is onze enige optie nu om gewoon hard te blijven werken en klaar te zijn voor de volgende match."

Bart Goor heeft onlangs overgepakt nadat Rik De Mil ontslagen werd. Die moest zijn koffers pakken na de salonremise. Westerlo heeft sinds de nieuwe trainerswissel nog geen doelpunt kunnen scoren, toch wil Bolat het niet alleen daarop steken.

"Nee, dat is veel gebeurd dit seizoen bij ons. We spelen nu met een andere opstelling, krijgen andere opdrachten. Dat is zeker wat moeilijk, maar het alleen daarop steken is te makkelijk", besluit de doelman.