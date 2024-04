Union dreigt met wel heel drastische actie als Burgess geschorst wordt tegen Anderlecht

Het is afwachten wat de Disciplinaire Raad gaat beslissen na de zitting rond 'de zaak Burgess' van dinsdag. In ieder geval is Union SG niet van plan het blauwblauw te laten als blijkt dat de verdediger geschorst wordt tegen Anderlecht.

Advocaat Walter Van Steenbrugge liet er weinig twijfel over bestaan. Hij haalde aan dat de club hem toestemming gegeven heeft om eventueel verder te gaan als de Disciplinaire Raad beslist dat Burgess zijn schorsing niet uitgezeten heeft. "Ik heb van de club een mandaat gekregen om eventueel een procedure op te starten volgens artikel 1382 van het burgerlijk wetboek over geleden schade", noteerde HLN. "Als Burgess toch had mogen spelen tegen Cercle, maar het hem door fouten van de bond onmogelijk is gemaakt om te spelen, dan is er schade en competitievervalsing. Burgess is een belangrijke speler en Union heeft verloren tegen Cercle." Om er nog fijntjes aan toe te voegen welke gevolgen dat zou kunnen hebben. "Ik zeg dit zonder druk te willen zetten, maar dan durf ik niet te denken aan de gevolgen voor de mooie Champions' Play-offs." Volgens Union kon Burgess niet spelen omdat hij in het systeem van E-Kickoff zelfs niet aangeduid kon worden bij de beschikbare speleres. Union vond dat hij niet kon spelen, maar het bondsparket gaf aan dat een beroep opschorstend werkt. Was dat echter op tijd?