Besnik Hasi ziet probleem bij KV Mechelen: "Daar stoor ik me wel aan"

KV Mechelen begon zijn Europe Play-offs wisselvallig met een 2-3 overwinning en een 2-3 nederlaag. Zaterdag volgt een nieuwe kans tegen KVC Westerlo.

KV Mechelen zal zondag KVC Westerlo ontvangen. Malinwa wil punten pakken tegen de Kemphanen om de druk op KAA Gent zo wat te verhogen.

Afgelopen weekend kreeg KVM toch een flinke dreun te verwerken toen het een 2-0 voorsprong uit handen gaf tegen STVV. "Ach, dat kan gebeuren", vertelde coach Besnik Hasi volgens Gazet van Antwerpen over die nederlaag.

"Mijn spelers moeten er lessen uit trekken, maar niet beginnen te twijfelen als we nog eens 2-0 voorstaan. Voor mij is dat afgesloten nu. In het begin van deze week hebben we het wel nog besproken, maar we hebben geen extra videoanalyse gedaan", gaat hij verder.

"Ik wilde mijn spelers daar niet nog eens mee belasten op mentaal vlak", aldus Hasi die wel problemen heeft met het aantal doelpunten dat zijn club slikt.

"We mogen vooral niet vergeten dat we zestig minuten goed waren én dat Sint-Truiden een goede ploeg is. Dat we in twee matchen plots vijf doelpunten slikten, stoort me dan weer wel."

Over Westerlo dat er onlangs voor koos om met Bart Goor verder te gaan als coach heeft hij ook nog wat te zeggen.

"Ik ken Bart goed van bij Genk en Anderlecht destijds. Goor is een echte Westerlo-man. Hij probeert altijd een soort van drive te brengen in zijn ploeg. Niet gemakkelijk met wat er allemaal is gebeurd in Westerlo recent. Ze hebben wel een goede ploeg met jonge talenten en ervaren spelers. Maar de samenhang was er nog niet genoeg dit seizoen."