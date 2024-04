Franky Van der Elst ziet dat er wat moet veranderen in het Belgisch voetbal

Er was afgelopen week heel wat te doen rond Christian Burgess. Uiteindelijk mag de verdediger wel gewoon spelen tegen Anderlecht.

Afgelopen weekend zat Christian Burgess in de tribune tijdens Union-Cercle Brugge. Hij zou geschorst zijn voor vanwege zijn actie tegen KRC Genk.

Uiteindelijk bleek dat de bondsprocureur een mail stuurde waarin hij aankondigde dat hij in beroep zal gaan tegen de strafvermindering. Burgess zag namelijk zijn schorsing van twee speeldagen effectief verminderen naar slechts eentje.

Als de bondsprocureur in beroep zou gegaan zijn, mocht Burgess wel spelen tegen Cercle. Nu zat het zo dat de mail waarin hij stuurde dat hij in beroep zou gaan eigenlijk niet veel waard was. De club kon Burgess ook niet eens selecteren in het E-Kickoff platform. Daarom kreeg Union gelijk van de Disciplinaire Raad. Hij mag tegen Anderlecht gewoon spelen.

Franky Van der Elst volgde het hele verhaal en heeft er zo zijn eigen mening over. "Ik vind het raar dat je als bondsprocureur in beroep kan gaan tot anderhalf uur voor de start van een match. Het is elke keer hetzelfde als er eens een hoogdag in de week valt", begint hij bij Het Nieuwsblad.

Voor Van der Elst mag er toch wel wat veranderen. "Dan zijn ze op reis en kan er geen beslissing worden genomen. Leg die deadline 24 uur voor de match, dan heb je dit gedoe niet. Dit is zo… amateuristisch, nee? Ik las net dat Kompany onmiddellijk geschorst is in Engeland. Geen gedoe met beroep. Move on. Het moet allemaal duidelijker en makkelijker", besluit hij.