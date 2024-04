Vincent Mannaert laat zich uit over zijn laatste kunststukje bij Club Brugge: "We wisten dat ze geld hadden, dus ..."

Binnenkort is Vincent Mannaert officieel technisch directeur af bij Club Brugge. En dus was het tijd voor een terugblik na dertien jaar bij blauw-zwart. In het verleden was hij ook nog sterke man bij Zulte Waregem.

Vincent Mannaert heeft doorheen de jaren heel wat toptransfers weten te verwezenlijken voor Club Brugge. Zowel aan inkomende als aan uitgaande zijde heeft hij meermaals alles uit de kast weten te halen om blauw-zwart sterker te maken.

Daarbij heeft de sterke man van Club Brugge af en toe alle truken van de foor geprobeerd. Zijn allerlaatste kunststukje lijkt de miljoenentransfer van Igor Thiago te zijn geweest. Die werd voor 37 miljoen euro aan Brentford verkocht.

"We wisten: Brentford had het geld, want ze hadden het bedrag eerder willen betalen voor Nusa. We hadden bovendien moeite met de manier waarop Brentford de deal met Nusa had afgeblazen. Ik heb dat moeten vernemen via de makelaar van Nusa", doet Vincent Mannaert zijn relaas bij Het Laatste Nieuws.

Puzzelstukjes vielen in elkaar

"Toen ik Thiago op tafel gooide, zat Igor in een periode waarin alles lukte — elke bal op doel ging erin. Brentford is nog eens komen kijken naar de bekerwedstrijd in Jan Breydel tegen Union en raakte helemaal overtuigd."

"Meer en meer clubs — en dus ook Brentford — kijken naar de data van Thiago en zien dat hij hoog scoort in gelopen kilometers, in druk zetten, in high intensity-sprints... En omdat de topspits van Brentford, Ivan Toney, sowieso straks vertrekt naar een topclub, vielen alle puzzelstukjes in elkaar", is Mannaert duidelijk over de absolute topdeal.