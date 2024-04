El Hadj verwijst gerucht over Genkse topspeler naar prullenbak: "Nooit sprake van geweest"

Bij RSC Anderlecht kreeg Anouar Ait El Hadj weinig kansen en dus vertrok hij uiteindelijk naar KRC Genk. Daar is hij ondertussen steeds meer aan de oppervlakte aan het komen. En dus is de vraag stilaan: wat met de toekomst?

Anouar Ait El Hadj is ondertussen een vaste waarde geworden voor KRC Genk. De jonge creatieveling mag op steeds meer speelminuten rekenen en mag zich daardoor ook stilaan een absolute meerwaarde noemen bij Genk.

Bij RSC Anderlecht had hij misschien ook wel meer minuten kunnen maken dit seizoen, maar het ziet er naar uit dat hij zijn keuze voor Genk zeker nog niet aan het beklagen is. En mogelijk krijgt hij volgend seizoen na een mogelijk vertrek van Bilal El Khannouss nog meer verantwoordelijkheid.

Volgens Humo was er sprake dat hij bij Genk afgelopen zomer al El Khannouss zou moeten gaan vervangen. Die vertrok uiteindelijk echter niet - al lijkt dat volgende zomer wel al bijna een absolute zekerheid.

Niet in de plaats van El Khannouss gekomen naar Genk

Maar over de geruchten van vorige zomer is El Hadj dus wel vrij formeel: "Er is nooit sprake van geweest dat Bilal zou vertrekken", wil hij dat fabeltje graag naar de prullenbak verwijzen. Hij gaat er bij het weekblad nog verder op in.

Zo zou hij gehaald zijn om Mike Trésor te vervangen, maar dus niet El Khannouss. Hij geeft aan dat hij gesproken heeft met Genk over de hele zaak en dat er in die gesprekken ook werd gezegd voor welke positie(s) El Hadj in aanmerking zou komen.