Jacky Mathijssen haalt bijzonder zwaar uit naar Zeno Debast

Zeno Debast werd zondag tegen Union SG uitgesloten. Gelukkig voor hem slaagde Anderlecht er nog in om de match te winnen.

Een ezel stoot zich normaal geen twee keer aan dezelfde steen dacht ook Jacky Mathijssen, maar toen hij Zeno Debast rood zag pakken tegen Union SG kreeg de ex-bondscoach het bewijs dat het wel degelijk mogelijk is. Debast werd uitgesloten na een armslag in het gezicht van Nilsson en Jacky Mathijssen moest terugdenken aan het EK van vorig jaar, toen de Jonge Duivels met 2-1 verloren van Portugal.

“Deze déjà vu geeft me een wrang gevoel”, reageert Jacky Mathijssen in Het Belang van Limburg. “Zeno Debast mag zijn ploegmaats op zijn blote knietjes bedanken. Zijn elleboog in het gezicht van Nilsson had Anderlecht heel zuur kunnen opbreken.” De gelijkenis met de match op het EK van vorig jaar is groot. “Toen beging Debast in de slotfase een vergelijkbare strafschopfout. Die heeft ons uiteindelijk de kwalificatie voor de volgende ronde en misschien zelfs de Olympische Spelen gekost.”

Goedkope strafschoppen

Al moet Mathijssen ook toegeven dat het, in de match tegen Portugal en tegen Union SG, allebei heel goedkoop is om zo’n strafschop te geven, al hebben de scheids en de VAR natuurlijk wel die mogelijkheid door de beweging.

“We zijn daar toen heel vergevingsgezind mee omgegaan. Naast wedstrijden winnen was het mijn voornaamste taak als U21-bondscoach om spelers op te leiden en beter te maken. Het feit dat hij blijkbaar toch niets geleerd heeft uit een fase met zulke zware gevolgen, ook voor mij persoonlijk (Mathijssen werd ontslagen na het EK, nvdr.), stelt me toch teleur. Het voelt een beetje als een oude wonde die opnieuw werd opengehaald.”