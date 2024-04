Marc Degryse maakt duidelijke vergelijking met Kompany-tijdperk van Anderlecht

RSC Anderlecht begon goed aan de partij tegen Union SG, maar nadat het op voorsprong kwam, verwaterde het al snel en namen de bezoekers de wedstrijd in handen.

Na de rode kaart van Debast leek Union SG op weg naar de zege, maar de ploeg van Alexander Blessin is duidelijk niet meer de wervelwind die het in de reguliere competitie was, zo stelde ook Marc Degryse vast.

Union SG kan het laken duidelijk niet meer naar zich toehalen. De ploeg speelt met stress en maakt ook veel individuele fouten. "De 1-0 van Dolberg was een fout van Moris, die daarmee de lijn doortrekt van zijn wedstrijd tegen Racing Genk. Hij straalt geen zekerheid uit. En dat geldt voor de hele ploeg van Union”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Stijlbreuk met het verleden

Maar RSC Anderlecht is ook niet die grote kampioenenploeg, al is het ook de vraag of het die rol wel wil spelen. “Anderlecht trekt de lijn van het hele seizoen gewoon door. Onverstoord. Efficiëntie boven alles. Anderlecht drijft puur op rendement. De momenten grijpen. Het is maximaal profiteren van de kansen die de tegenstander geeft.”

Dat is een totale stijlbreuk met de filosofie van Vincent Kompany. “Daar schiet helemaal niks meer van over. Anderlecht wil de titel en de manier waarop doet er niet toe. Ik wil niet teveel verwijzen naar het kampioenschap onder René Weiler, maar áls Anderlecht straks kampioen wordt, dan zal wat mij betreft dat tweede stukje uit het DNA van de club — winnen, mét goed voetbal — niet volledig ingevuld zijn.”