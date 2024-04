Patrick Goots haalt wel heel erg hard uit naar scheidsrechter die Romeo Vermant uitsloot

Romeo Vermant werd afgelopen weekend uitgesloten tegen KV Mechelen. De speler van Westerlo kreeg twee keer geel in vijf seconden tijd.

Alles gebeurde in een fractie van amper vijf seconden tijd. Eerst kreeg Romeo Vermant geel om geen voldoende afstand te houden bij een vrije trap, daarna nog eentje om de scheidsrechter van dienst aan te raken. Bij Westerlo reageerde interimtrainer Bart Goor bijzonder verbolgen na de wedstrijd. Hij sprak van “hopeloze arbitrage”. Ook Patrick Goots kan maar niet begrijpen dat een scheidsrechter dergelijke beslissingen neemt.

“Volgens mij wilde de scheidsrechter, Arthur Denil, zijn naambekendheid vergroten. Dat hij Vermant een eerste gele kaart gaf, voor spelbederf, tot daaraan toe. Maar die tweede, omdat Vermant hem nog iets toeriep of zijn arm even vastgreep, was erover”, klinkt het bij Gazet van Antwerpen.

Grote Jan willen uithangen

Dat mag inderdaad niet volgens de reglementen, maar Goots is van oordeel dat het van Vermant niet de bedoeling was om Denil iets aan te doen.

“Ik ben de eerste om scheidsrechters te beschermen, want ze hebben de moeilijkste taak die er is. Maar arbiters die de grote Jan willen uithangen, daar kan ik niet goed mee om. Misschien moet Denil de i in zijn familienaam veranderen in een u. Wie hiervoor rood geeft, heeft geen feeling met voetbal”, is hij heel erg hard voor de scheids.