Straf dat het nieuws nu pas uitlekt: 'Absolute sterkhouder van Belgische eersteklasser heeft maand geleden al getekend bij Franse nummer zes'

Sporting Charleroi neemt op het einde van het seizoen afscheid van Hervé Koffi.. De Burkinese doelman heeft zijn contract bij de Franse traditieclub al getekend.

La Dernière Heure laat weten dat Sporting Charleroi afscheid neemt van Hervé Koffi. De 27-jarige doelman doet uiteraard het seizoen uit op Mambourg, maar gaat vervolgens voor RC Lens voetballen.

Meer zelfs: eigenlijk is het straf dat het nieuws nu pas is uitgelekt. Koffi zette een maand geleden zijn krabbel al onder een meerjarig contract bij het nummer zes uit de Ligue 1. Bovendien legt het Sporting Charleroi geen windeieren.

Het contract van Koffi liep op het einde van het seizoen af, maar De Zebra's lichtten enkele weken geleden een optie. Daardoor werd de overeenkomst automatisch met één jaargang verlengd. En dus vertrekt de doelman niet gratis.

Lens betaalt een slordige twee miljoen euro voor de 54-voudig Burkinees international. Hij tekent een contract voor vier seizoenen bij Les Sang et Or. Hij moet bij Lens Brice Samba vervangen. Laatstgenoemde trekt naar Saoedi-Arabië.

Terugkeer naar Noord-Frankrijk

Voor Koffi is zijn transfer naar Lens een terugkeer naar Frankrijk. In 2017 verhuisde de doelman van Burkina Faso naar Lille OSC. In België verdedigde hij het doel van wijlen Excelsior Mouscron en Charleroi.