Ex-speler Club, Cercle en Genk scheert hoge toppen als coach en legt uit aan welke JPL-coach hij zich spiegelt

Sterk werk van Hans Cornelis. De coach van Lokeren-Temse is al even zeker van promotie vanuit Eerste Amateurklasse naar de profreeksen en de Challenger Pro League. Een promotie die niet meteen verwacht of gepland was.

Hans Cornelis is aan zijn trainerscarrière begonnen bij Zwevezele, nu zit hij bij Lokeren-Temse en mag hij volgend jaar proeven van het profvoetbal als coach. In MidMid legde hij uit dat hij als speler veel opofferingen moest doen. "Mijn vrouw is gelukkig opgegroeid in het voetbal, dus ze weet wat ik er altijd al voor moeten doen heb om iets te bereiken, maar eigenlijk was ze bij momenten half weduwe. Elk weekend ben je weg, elk verjaardagsfeest, ..." © photonews Toch wil Cornelis het ook als coach maken. Hij combineert het nu met een andere job: "Wouter Vrancken heeft dat ook gedaan. Op dat gebied spiegel ik me een beetje aan Wouter Vrancken", aldus Hans Cornelis heel eerlijk. Wouter Vrancken als het voorbeeld voor Cornelis "Ga ik bereiken wat hij gaat bereiken? Misschien niet, maar ik ga er wel alles aan doen. Je moet opofferingen doen in het leven. Ik heb dat gedaan als speler, maar voor mij voelde dat niet als een opoffering." "Voor mijn omgeving wel, maar voor mij niet. Ik doe wat ik graag doe, dus het voelt voor mij niet als opgave. De combinatie werk-voetbal zoals de voorbije vijf seizoenen was wel niet meer vol te houden. Ik was blij als ik één vrije dag had, maar dat neem je er allemaal bij."