Exclusief: Victor Boniface, kampioen van de Bundesliga, onthult het geheim van Xabi Alonso

Wat een seizoen voor Victor Boniface! Een jaar geleden vertrok hij bij Union SG om de overstap naar Bayer Leverkusen te maken. De Nigeriaan kampte lange tijd met een blessure, maar is uiteindelijk kampioen geworden en beslissend geweest in de laatste wedstrijd.

Toen Victor Boniface in juli van vorig jaar Union SG verruilde voor Bayer Leverkusen, had hij zich nauwelijks kunnen voorstellen dat hij nu de landstitel zou vieren. Maar de Nigeriaan heeft zelfs nog meer bereikt: hij was beslissend op de laatste speeldag.

Net terug na een lange afwezigheid vanwege blessures, hervatte Boniface direct zijn goede gewoontes. Tegen West Ham United scoorde de voormalige Union-speler het tweede doelpunt voor zijn team in de 2-0 overwinning. In de titelwedstrijd tegen Werder Bremen scoorde hij alweer en was hij goed voor een assist.

Het geheim van Xabi Alonso

De man van het seizoen bij Leverkusen is natuurlijk Xabi Alonso, de coach. Zijn werk wordt door iedereen geprezen, ook door Boniface. "De coach leest de wedstrijden heel goed," legt hij uit. "Kijk maar naar de match tegen West Ham: beide doelpuntenmakers zijn spelers die invielen. Xabi Alonso weet wat het team nodig heeft tijdens de wedstrijd om goed te presteren."

Het resultaat is een team dat enorm hecht is met de coach. "Daarom hebben we een groep van 20-25 spelers, geen 11, en iedereen geeft zich voor de volle 100% zodra hij zijn kans krijgt," aldus Boniface.

Met 18 doelpunten en 10 assists in 27 wedstrijden dit seizoen is één ding zeker: de Nigeriaanse aanvaller zal deze zomer aandacht trekken tijdens de transferperiode.

Alessandro Schiavone