Is dit de reden waarom het bij Union SG niet meer loopt deze play-offs? "Sinds hij er niet meer is, is het een ramp"

Union SG kon niet slechter beginnen aan zijn play-offs. De afwezigheid van Kevin Mac Allister blijkt steeds meer door te wegen.

Stress van de play-offs, fysieke en mentale vermoeidheid: alles is al geschreven om de terugval van Union te verklaren. Maar de afwezigheid van Kevin Mac Allister is ook een belangrijke factor.

Union zit ondertussen al aan vijf wedstrijden zonder overwinning op rij in de competitie. Drie in de Champions' Play-offs en twee in de reguliere competitie voor de play-offs waren gestart. Voor die twee wedstrijden moest de Argentijnse verdediger al afhaken vanwege een blessure aan de hamstring.

Het gemis van Mac Allister mag dus niet onderschat worden, zeker nu er iedere week een sterke tegenstander volgt. Bij La Tribune hebben ze dat ook opgemerkt.

"Er wordt veel gesproken over wat het bestuur van Union goed heeft gedaan qua spelers aantrekken, maar gaat het mis op twee defensieve posities. Ze missen een flankspeler en een centrale verdediger. Sinds Mac Allister er niet meer is, is het een ramp", aldus Swann Borselino.

Een mening waar Philippe Albert wel achter staat. "Ross Sykes, zowel verdedigend als aanvallend, is rampzalig." Zondag volgt er een nieuwe kans voor Union tegen Club Brugge, de ploeg in vorm.