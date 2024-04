Kevin De Bruyne oogst enorm veel lof: "Hij is een van de beste spelers van onze generatie"

Deze week krijgen we weer enkele leuke Champions League-wedstrijden te zien. Woensdag spelen Real Madrid en Manchester City de terugwedstrijd van hun kwartfinales.

Real Madrid tegen Manchester City, die wedstrijd zorgt altijd voor spektakel. De heenmatch, in Madrid, eindigde op een 3-3 gelijkspel waarin een aantal erg mooie doelpunten vielen.

Deze woensdag volgt de terugwedstrijd in Engeland. City-coach Pep Guardiola is op zijn hoede, maar heeft geen bang. "Ik heb veel respect voor Real Madrid, maar ik heb geen schrik van hen. We zullen voorbereid moeten zijn", begint hij volgens Het Laatste Nieuws.

"Sommige dingen die niet goed waren in de eerste wedstrijd zullen we beter moeten doen. Je moet hen krediet geven. Real Madrid is niet zomaar een tegenstander. Het is aan ons om zoveel mogelijk onze manier van spelen op te leggen", gaat Guardiola verder.

Tijdens de heenwedstrijd was Kevin De Bruyne er niet bij. Hij was ziek. Woensdag is hij wel speelklaar en zal hij zijn best doen om het verschil te maken tegen Real Madrid.

Zijn ploegmaat Bernardo Silva ziet dat allemaal wat makkelijker gaat met de Rode Duivel erbij. "Wanneer hij erbij is, is alles anders. Hij is een van de beste spelers van onze generatie. Het is een flinke boost dat hij terug is", zegt de Portugees.