Belgische goals in de Champions League: "Ik wist niet dat hij er zoveel had"

Leandro Trossard scoorde vorige week in de Champions League. Het was zijn vierde treffer in het kampioenenbal.

Nummer 200 van de Belgische doelpunten in de Champions League. Leandro Trossard zette vorige week een knappe mijlpaal neer. Het was voor hem zijn vierde doelpunt in de strijd om de beker met de grote oren, evenveel als Divock Origi voor Liverpool.

Jelle Vossen scoorde er drie keer, twee voor KRC Genk en eentje voor Club Brugge. Maar een opvallende naam én aantal doelpunten is Hans Vanaken. Hij scoorde 9 keer voor Club Brugge in de Champions League.

“Het is natuurlijk specialer om te scoren in de Champions League, het is het hoogste toneel”, vertelt Vossen aan Het Belang van Limburg. “Ten eerste is het al een grote eer om er te mogen spelen. Om er dan ook te scoren, is echt fantastisch. Momenten die ik niet snel zal vergeten.”

Ook over de prestaties van Vanaken is hij enorm lovend en zelfs een beetje geschrokken. “Statistieken die alleen maar lof verdienen. Dat een speler van Club Brugge in zo'n lijstje staat is eigenlijk veel specialer dan die grote namen als een Ronaldo. Want negen goals? Ik wist niet dat hij er al zoveel achter zijn naam had.”