Club Brugge heeft afspraak met de geschiedenis en kan hele Champions' Play-off in Europa krijgen

Terwijl de play-offs op volle toeren draaien, is er op donderdagavond nog eens een heel bijzondere wedstrijd. Club Brugge neemt het namelijk op tegen PAOK Saloniki in de kwartfinales van de Conference League. Na de heenwedstrijd liggen er nog steeds mogelijkheden voor blauw-zwart.

De voorbije jaren haalden diverse Belgische ploegen al eens de kwartfinale van een Europese Beker. Gent sneuvelde toen tegen West Ham United. Ook Anderlecht, Union en nog niet eens zo lang geleden ook Club Brugge toonden al mooie dingen. Toen sneuvelden ze uiteindelijk in Oekraïne.

Tegen PAOK Saloniki ligt er nu echter een échte kans om eens door te stoten naar de halve finales. En dat is al geleden van 1993. Toen was het Antwerp die voor het laatst een Belgische ploeg bij de laatste vier wist te krijgen. The Great Old haalde toen zelfs de finale op Wembley.

© photonews

De heenwedstrijd tegen PAOK Saloniki deed alvast het beste vermoeden. Er werd met 1-0 gewonnen, maar eigenlijk zat er meer in. En hoewel de analisten nu een moeilijke terugwedstrijd vermoeden, moeten we toch wel een beetje op hoop leven.

De heksenketel in Griekenland? Die zal er zeker zijn. Maar een 1-0 voorsprong is beter dan geen voorsprong. In het oude systeem waarbij een uitdoelpunt nog dubbel telde zorgde het in meer dan 60 procent van de wedstrijden voor een kwalificatie na een 1-0 in de eerste match.

Ook Fiorentina (of Plzen) is te pakken

Dat is nu een beetje anders - ook bij pakweg 3-2 voor PAOK Saloniki krijgen we verlengingen en dat is een beetje in het voordeel van de Grieken. Maar er is zeker nog geen reden tot paniek. En vooral: blauw-zwart is opnieuw in de goede flow terechtgekomen.

Dat is dan weer helemaal anders bij PAOK, dat in Jan Breydel geen weergaloze indruk naliet. Integendeel zelfs. Als er een moment is om te stunten, dan is het wel in april 2024. En ook in de halve finales liggen er mogelijkheden.

© photonews

Viktoria Plzen en Fiorentina speelden in de eerste wedstrijd 0-0 gelijk. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht, maar maakten ook geen weergaloze indruk. En laat een van hen de mogelijke tegenstander zijn in de halve finales. Een Europese finale hoort dus echt wel tot de mogelijkheden.

Een zesde Europees ticket voor Jupiler Pro League?

En wat als Club Brugge de Conference League wint? We hadden het deze morgen nog over een doemscenario waarbij de derde uit de competitie mogelijk géén Europees speelt, maar het zou ook helemaal anders kunnen lopen.

Als Union wél in de top-3 eindigt, Antwerp de Beker wint en Club Brugge niet in de top-3 eindigt, dan zou het zomaar kunnen dat de hele top-6 uiteindelijk in Europa mag aantreden volgend seizoen. Dan moet Genk of Cercle Brugge wel de barrage winnen van pakweg Gent, Mechelen of STVV.