Club Brugge met opvallend knap volk in delegatie naar PAOK: "Meer vertrouwen dan anders"

Club Brugge staat voor een historisch moment in PAOK. De club kan zich kwalificeren voor de halve finale van de Conference League.

Club Brugge kan zich donderdag voor het eerst in 32 jaar tijd plaatsen voor de halve finale van een Europese beker. Het heeft een 1-0-bonus uit de heenwedstrijd in het Jan Breydelstadion op zak tegen PAOK Thessaloniki.

Opvallend is dat er heel wat knap volk meegereisd is naar Griekenland. Heel wat spelersvrouwen maken mee de oversteek om het historische moment niet te missen. Ook de vriendin van Ferran Jutgla is van de partij, zo laat hij weten aan Het Laatste Nieuws, en dat vindt hij best bijzonder.

“Natuurlijk is het speciaal”, klinkt het. “Als mijn familie of vriendin dicht bij me is voor zo'n speciale match, dan voel ik me automatisch meer op m'n gemak en voel ik meer vertrouwen. Ik ben blij dat ze erbij is. Doorstoten en dat samen kunnen vieren, hoe fantastisch zou dat zijn?”

Sfeer zit goed bij Club

Omdat Igor Thiago geschorst is, ziet het naar uit dat Jutgla de enige spits bij blauwzwart zal zijn, maar daar zit hij niet mee. “Ik bereid deze match daarom niet anders voor. Als ik morgen moet spelen, ga ik me honderd procent inzetten.”

Aan sfeer alvast geen gebrek. “De sfeer in de kleedkamer zit goed. We kijken er naar uit om hier te spelen en die kans op een halve finale te grijpen. En misschien verder. Dit zijn de matchen waarom je voetballer geworden bent.”