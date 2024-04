Drie afwezigen op training van Club Brugge, maar één onverwachte naam wel van de partij

Club Brugge is in Griekenland voor de terugmatch van de kwartfinale in de Conference League. Donderdag geven de troepen van coach Nicky Hayen er PAOK Thessaloniki partij.

Club Brugge heeft een voorsprong van 1 doelpunt uit de heenwedstrijd te verdedigen, maar moet dat met een beperkte kern doen. Enkele spelers zijn geschorst, maar er zijn nog enkele onzekerheden ook. Zo ontbraken er maar liefst drie spelers op de training van vandaag. Simon Mignolet, Andreas Skov Olsen en Casper Nielsen waren niet van de partij. Zeker bij Mignolet mag een groot vraagteken geplaatst worden. De kans dat hij speelt is zo goed als onbestaande. Jorne Spileers traint met masker Ook Andreas Skov Olsen en Casper Nielsen waren er niet bij op de training. Of zij fit geraken voor de grote clash van donderdag is nog niet duidelijk. Een onverwachte naam die wel trainde, was Jorne Spileers. Hij blesseerde zich tegen Royal Antwerp FC en had de symptomen van een hersenschudding. Hij trainde vandaag mee, maar dan met een masker. Of hij speelt is ook nog niet duidelijk. “We zullen last minute beslissen”, liet Hayen weten op zijn persconferentie. De trainer zegt een plan B klaar te hebben, maar wou dat niet delen, “want anders is PAOK ook op de hoogte.”





