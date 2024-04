Eden Hazard komt nog eens terug op zijn afscheid van het profvoetbal: "Daarom ben ik ook gestopt"

Eden Hazard besloot in oktober 2023 om te stoppen met voetballen. Hij had het einde van zijn carrière liever anders gezien.

Eden Hazard maakte veel indruk bij Lille en Chelsea. Nadien trok hij naar Real Madrid. Aan die transfer beleefde de ex-Rode Duivel echter heel wat minder plezier.

Hazard kampte in Madrid met heel wat blessureleed. Hij komt nu even terug op zijn afscheid van het profvoetbal. "Ik blesseerde me toen ik in topvorm was. Ik had zoveel gespeeld dat mijn lichaam het niet meer aan kon", vertelde hij bij Play Sports.

De ex-kapitein van de Rode Duivels kwam 76 keer in actie voor Real Madrid. "Ik had geen vertrouwen meer en ik wist dat ik niet meer kon geven wat ik daarvoor wel kon. Ik had het gevoel dat het over was."

In die 76 wedstrijden kon hij zeven keer scoren en 12 assists geven. Tegen het einde aan voelde Hazard dat hij op was. "Ik was mezelf niet meer. Maar daarom ben ik ook gestopt. Ik was mezelf niet meer, niets lukte nog."

"Ik ben iemand die de bal altijd wil, zelfs al ben ik geblesseerd. Ik zal alles geven en doelpunten maken. Maar het ging niet meer, mentaal was dat lastig. Het liep fysiek moeizaam waardoor het mentaal lastig werd", besluit hij.