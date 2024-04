Nicky Hayen laat zich uit over strafschopnemer(s) in Griekenland en licht tipje van de sluier over de twijfelgevallen

Club Brugge verdedigt donderdagavond in Griekenland een 1-0 voorsprong tegen PAOK Saloniki. Op het vliegtuig zaten ook heel veel spelers die eigenlijk onzeker zijn voor de wedstrijd tegen PAOK. Nicky Hayen licht een tipje van de sluier en laat zich ook uit over de mogelijke strafschoppennemer.

"We staan voor een historische avond, maar ik voel nog geen druk. We hebben nog niets in handen", aldus een ontspannen Nicky Hayen op zijn persconferentie in Griekenland een dag voor het duel met PAOK Saloniki.

"We hebben niet op strafschoppen getraind, omdat de jongens het kúnnen", liet hij in zijn kaarten kijken. "Het zal morgen wel duidelijk worden wie de penalty's zal nemen." En dus ook wie eventueel in de match de penalty zal nemen, een week na de misser van Igor Thiago in eigen huis.

Jorne Spileers blijft een vraagteken, drie anderen out voor PAOK?

Rest de vraag: wie zal er spelen? Over Spileers is er nog geen duidelijkheid, terwijl Mechele er door schorsing niet bij is. Hayen heeft een plan B, maar wil dat niet uit de doeken doen om PAOK niet op de hoogte te brengen: "We zullen last minute beslissen."

Denis Odoi lijkt mogelijk wél fit te raken voor de clash met PAOK. Van Simon Mignolet, Andreas Skov Olsen en Casper Nielsen geen spoor op het trainingsveld in Griekenland. De kans dat zij de match halen lijkt bijzonder klein.

PAOK Saloniki en Club Brugge spelen om 21 uur op donderdagavond tegen elkaar hun levensbelangrijke kwartfinale. De winnaar neemt het op tegen Viktoria Plzen of Fiorentina in de halve finales binnen enkele weken. Ook wij volgen de match op de voet.