🎥 Mooie beelden: Club Brugge-spelers genieten van een heldenonthaal voor ze huiswaarts keren

Club Brugge heeft als eerste Belgische ploeg in meer dan 30 jaar tijd zich kunnen plaatsen voor de halve finales van een Europees tornooi. Een historisch moment.

Hiervoor moest blauw-zwart de 1-0 van in de heenwedstrijd verdedigen. Maar blauw-zwart deed er nog een schepje bovenop en won zelfs met 0-2 in Griekenland.

De meegereisde fans kregen waar voor hun geld. Club Brugge speelde PAOK eigenlijk heel de wedstrijd weg en gaf hen, zoals Hans Vanaken al zei, de kans niet om er een heksenketel van te maken.

Maar er wachten nog belangrijke wedstrijden in België. Club doet nog mee voor de titel en zal het zondagavond alweer moeten opnemen tegen Union SG.

Daarom keerden de spelers en staf vrijdag alweer huiswaarts. Toen ze aankwamen op de luchthaven van Thessaloniki, waren er ook heel wat supporters aan het wachten op hun vlucht. Zij verwelkomden de spelers met een stevig applaus.

Arrived in style at the airport. 🥰

