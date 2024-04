Frank Boeckx zet extra druk op Belgische topclub: "Ze zijn dat aan hun stand verplicht"

Het worden nog zes spannende wedstrijden in de Champions' Play-off, maar dus ook in de Europe Play-offs. En ook daar kan het nog wel eens bijzonder spannend gaan worden de komende weken, al is er een favoriet.

KAA Gent staat na drie speeldagen nog steeds op kop, met een puntje voorsprong op KV Mechelen. Ook STVV maakt nog kans, de Buffalo's spelen de komende twee wedstrijden tegen hun twee laatste (of meest prominente) concurrenten.

Voor Frank Boeckx is het dan ook heel duidelijk: KAA Gent moet en zal de Europe Play-offs naar zijn hand zetten. De komende twee weken staat er dan ook de nodige druk op de resultaten van de Buffalo's, want het is van moeten.

"AA Gent staat er het best voor want het heeft kwalitatief de sterkste kern. Kums is bijna weer topfit, dat scheelt op het middenveld. En vooraan lijkt Pardo zijn weg te vinden en wil Tissoudali zich tonen met het oog op een transfer of een nieuw contract", aldus Boeckx.

KAA Gent is het aan zijn stand verplicht

En hij gaat verder in Het Nieuwsblad: "De club is het ook aan haar stand verplicht om deze groep te winnen na het nipt missen van de Champions' Play-off. Daar had ze altijd bij moeten zijn", vindt de gewezen doelman.

Stijn Vreven ziet ook nog een groot voordeel: “Gent is de enige van de drie clubs die nog vier thuiswedstrijden voor de boeg hebben. Ook dat is een groot voordeel. Ik denk dat de beslissing niet zozeer zal vallen door de onderlinge duels tussen deze drie grote kanshebbers."