Lommel SK promoveert niet rechtstreeks maar deed wel wat het moest doen: uitblinker Zalán Vancsa reageert

Lommel SK won vrijdagavond van SK Beveren met 3-1. De Limburgers deden hun taak, maar dat was niet genoeg om rechtstreeks te promoveren naar 1A.

Lommel had aan de 3-1 zege niet genoeg om te promoveren. Dender en Deinze wonnen hun wedstrijden waardoor de Limburgers vierde eindigden.

Zalán Vancsa blonk wel weer uit tegen Beveren. Hij speelde een goede wedstrijd en de 19-jarige aanvaller kon twee doelpunten scoren.

"Ik ben blij dat na meer dan een maand nog eens gewonnen hebben. Iedereen voelde de druk voor de wedstrijd. We wisten dat het van moeten was", vertelde hij na afloop.

"Aan de resultaten van de andere wedstrijden kunnen we niets doen. We deden alles wat we konden om die tweede plaats te behalen, maar nu moeten we focussen op de play-offs. We blijven gaan en we zullen alles geven."

"Iedereen wist voor we begonnen tegen Beveren, dat het zou afhangen van de andere twee wedstrijden (die van Deinze en Dender n.v.d.r.). We deden onze taak, we wisten dus dat dit kon gebeuren", besluit Vancsa.