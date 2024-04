Na regen komt zonneschijn? Bob Madou reageert na moeilijke maanden bij Club Brugge

Club Brugge schreef donderdagavond geschiedenis in Griekenland door met 0-2 te winnen van PAOK Saloniki en zo de halve finales van de Conference League te bereiken. En dus alleen maar tevreden gezichten bij blauw-zwart.

Voor kersvers CEO bij Club Brugge Bob Madou is het een eerste grote succes. "Hoe ik me voel? Ik ben vooral heel trots. Kijk, het is op zo’n momenten dat het traditionele Club-gevoel bij iedereen enorm naar boven komt.

"En dat is heel leuk om te zien. De manier waarop we deze halve finale bereikt hebben ook: er was niets van ontzag te zien. Niemand was onder de indruk - we zijn op het elan van de voorbije weken doorgegaan", aldus Bob Madou in Het Laatste Nieuws.

© photonews

"Ik denk dat dit de kracht van heel Club is. Na alles wat er is gebeurd… We hebben een goeie staf samengesteld en slagen er opnieuw in om ons voetbal te brengen. Dat is heel geruststellend na een periode waarin iedereen bezorgd was."

Hoopvolle prestaties na moeilijke maanden

Daarmee verwijst Madou naar de moeilijke maanden, met onder meer de trainerswissel en resultaten die zelden hoopvol waren. Ondertussen gaat het opnieuw veel beter met Club Brugge en dat maakt ze bij blauw-zwart trots.

De komende weken staan er halve finales in de Conference League op het programma, tussendoor kunnen ze in de Jupiler Pro League ook nog eens mee proberen te spelen voor de titel. Of hoe het allemaal snel kan verkeren ...