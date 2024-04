Anderlecht moet nog goed opletten: "Dat is het ergste wat we kunnen doen"

Anderlecht staat momenteel alleen op kop in de Jupiler Pro League. Zaterdag wacht weer een grote test tegen KRC Genk, dat goed in vorm is. Riemer wil dat zijn spelers de voeten op de grond houden.

Anderlecht is momenteel leider van de Jupiler Pro League. Na een heel seizoen lang achtevolgen op Union SG, heeft paars-wit de andere Brusselse club kunnen inhalen.

En de berekeningen zijn simpel: als Anderlecht al zijn wedstrijden wint, wordt de club kampioen van België.

Maar coach Brian Riemer wil absoluut geen enkele verslapping zien bij zijn spelers. Anderlecht moet nu zijn leiderspositie koste wat het kost verdedigen. Te beginnen tegen KRC Genk.

"Het is een belangrijke match voor ons en voor hen. We spelen voor de drie punten. Ze zijn sterk aan de play-offs begonnen, het is een stadion waar het heel moeilijk is om te winnen."

"Ze hebben er al lang niet meer verloren in de play-offs", weet Riemer te vertellen bij RTBF. "We weten hoe moeilijk het zal zijn om daar te spelen en we zullen ons uiterste best doen."

Riemer wil dat zijn spelers de voeten op de grond houden nu. "Met de puntendeling staan we allemaal dicht bij elkaar. Het ergste wat we kunnen doen is geloven dat we boven de rest staan, dat de titel binnen is."

"We weten dat er nog zeven wedstrijden te gaan zijn. We zijn erg blij dat we van de Union hebben gewonnen, maar het zwaarste moet nog komen", waarschuwde Riemer.