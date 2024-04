Leko houdt zich niet in over Anderlecht, de titelstrijd en het cynische voetbal van Riemer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht staat aan de leiding in de play-offs. Het zou wel eens op weg kunnen zijn naar een titel onder Brian Riemer.

RSC Anderlecht lijkt voor de hele wereld nu al zo goed als zeker van de landstitel, maar dat is zonder Ivan Leko gerekend. “Anderlecht is favoriet. En dat zou meteen ook het gemakkelijkste antwoord zijn, maar ik denk niet dat het kampioen wordt”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De trainer van Standard gelooft erin dat goed voetbal op het einde wint, al moet hij die stelling meteen ontkrachten als hij denkt aan Manchester City in de Champions League.

“Anderlecht is een ploeg die gemaakt is om op resultaat te spelen. Het maakt een minimum aan fouten dankzij al hun ervaring. Ze zijn zó kalm. Delen geen cadeaus uit en ineens maken ze je af op basis van hun talent. Het is niet mooi om naar te kijken - ik vind dat toch -, maar zie waar Anderlecht staat…”

Winnaarsmentaliteit

Zo cynisch voetballen als Brian Riemer Anderlecht laat spelen, het is iets wat wringt bij Leko. “Je moet niet naïef zijn, hé. Het draait nog altijd om winnen, maar ik doe het liever op mijn manier. Nu, ik heb veel respect voor Riemer. Als je ziet van waar Anderlecht komt…”

Niemand dacht dat Anderlecht de komende jaren wat kon betekenen, maar Riemer zorgde voor een winnaarsmentaliteit. “Riemer heeft die opnieuw geïnstalleerd. Aan ons omdat ook bij Standard te doen. We gaan in elk geval alles geven om van Standard weer een topteam te maken”, klinkt het.