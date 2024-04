'Overnamedossier KV Oostende lijkt laatste rechte lijn in te gaan'

KV Oostende verzekerde zich vrijdagavond van het behoud in de Challenger Pro League. Een stunt, zeker na het puntenaftrek door de financiële malaise.

Met een overwinning tegen SL16 FC heeft KV Oostende zich vrijdagavond verzekerd van een verlengd verblijf in de Challenger Pro League. Het is uiteindelijk ook Seraing dat naar de amateurreeksen degradeert.

KV Oostende blijft op die manier een profclub, maar moet ook een proflicentie krijgen en daarvoor is een overname absoluut nodig.

Volgens Het Nieuwsblad is het Engelse investeringsfonds Apex de voornaamste kandidaat om KV Oostende te kopen. Mark Campbell was al in Oostende en de onderhandelingen zouden de goede richting uitgaan.

Ook over de overname van tribune van Marc Coucke zou er een akkoord in de maak zijn. Het is afwachten wanneer de overname definitief wordt, want dat gaat niet in enkele uren of dagen tijd opgelost zijn.

Apex is geen nieuwe naam, ze werden eerder al gelinkt aan KV Oostende. Het is wel uitkijken wat hun bedoeling is met de ploeg. De groep wil hoge ogen gooien in de sportwereld, maar ook zijn portefeuille verder uitbouwen.