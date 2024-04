"Precies als twee jaar geleden": Boskamp kan uitspraken van Verhaeghe niet smaken

Club Brugge zit in de halve finale van een Europese beker. Dat heeft ook Johan Boskamp stevig verrast.

Iedereen bij Club Brugge had zich aan een heksenketel in PAOK Thessaloniki verwacht, maar daar kwam uiteindelijk niet veel in huis. “Mijn welgemeende complimenten”, zegt Johan Boskamp in Het Belang van Limburg. “Ze waren ook écht goed. Door te voetballen met veel lef en overtuiging hebben ze dat stadion meteen het zwijgen opgelegd. Ik was aangenaam verrast.”

Dat is zeker de verdienste van Nicky Hayen, van wie iedereen nu al zegt dat hij moet aanblijven als hoofdtrainer van Club Brugge. Een idee dat ook de Nederlandse analist zeker genegen is na al deze knappe prestaties.

“Ik hoor dat ze praten met Kareltje Geraerts en Ruud van Nistelrooij, maar op dit moment zie ik geen reden waarom ze nog op zoek moeten naar iemand anders. Hayen doet het uitstekend. Sinds hij heeft overgenomen loopt het daar als een trein. Ik weet niet wat hij gedaan heeft, maar opeens barst die ploeg weer van het vertrouwen. Dat was onder Deila anders.”

Steek van Verhaeghe naar Deila

Bart Verhaeghe deelde na de wedstrijd een steekje uit aan Ronny Deila, iets wat Boskamp niet bepaald wist te appreciëren. Hij geeft zelfs wat kritiek op de voorzitter van blauwzwart in het hele dossier.

“Dat vond ik heel kleintjes van hem. Weet je wat me ook opvalt? Als het slecht gaat, hoor of zie je Verhaeghe niet. Als zijn coach ontslagen wordt, zit hij lekker ver weg op Lanzarote. Maar als er iets te vieren valt, is hij de eerste om voor de camera te verschijnen.”

Boskamp haalt er ook de laatste titel van blauwzwart bij. “Twee jaar geleden deed ie hetzelfde toen Club kampioen was geworden. Toen vond hij het ook nodig om wat na te trappen naar Union omwille van hun connectie met Brighton. Ik vind dat zielig. Een voorzitter met iet of wat klasse doet zoiets niet.”