Pro League maakt speelschema van Promotion Play-offs bekend

Er maken nu verder nog vier ploegen kans op promotie via de Promotion Play-offs. Het gaat om de nummers drie tot en met zes van de Challenger Pro League.

Dat zijn Deinze, Lommel, Zulte Waregem en Patro Eisden. RFC Luik heeft de play-offs net gemist, terwijl Patro Eisden zich op het laatste moment kwalificeerde.

De winnaar van deze mini-competitie speelt vervolgens tegen de tweede van de Relegation Play-offs in de Jupiler Pro League.

Op zaterdag maakte de Pro League het schema voor de Promotion Play-offs bekend. Deinze neemt het op tegen Patro Eisden. De heenwedstrijd vindt plaats op zaterdag 27 april in Maasmechelen. De terugwedstrijd wordt op woensdag 1 mei gespeeld.

Lommel speelt twee keer tegen Zulte Waregem. De heenwedstrijd zal ook op 27 april doorgaan in de Elindus Arena. De terugwedstrijd volgt op 1 mei.

De winnaars van de dubbele confrontatie kijken elkaar op 5 en 12 mei in de ogen. Die wedstrijden zullen om 16u beginnen.

