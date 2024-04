KRC Genk kaapt pion weg bij OH Leuven

KRC Genk kaapt Eddy Vanhemel weg bij OH Leuven. In Limburg zal hij aan de slag gaan als hoofd voetbal- en coachontwikkeling.

KRC Genk kondigde de komst van Eddy Vanhemel aan op zijn website. Hij is geen onbekende bij de club, eerder was Vanhemel er al actief als coördinator bovenbouw en trainer van de Genkse U17.

'Eddy Vanhemel keert terug naar zijn roots. Vanaf volgend seizoen bekleedt de gewezen coördinator bovenbouw en trainer van de Genkse U17 op de Jos Vaessen Talent Academy de functie van Hoofd voetbal- en coachontwikkeling. Vanuit die functie zal hij een belangrijke brug vormen tussen de Genkse academie en de eerste ploeg', klinkt het bij de club.

'De afgelopen jaren was Vanhemel o.a. in dienst bij SK Lommel en OH Leuven waar hij na het ontslag van Marc Brys zelfs even interim-coach was van het eerste elftal. Vanuit zijn nieuwe functie zal hij een tandem vormen met Technisch Directeur van de Genkse academie Koen Daerden.'

'Waar Daerden zich volop zal richten op de opvolging en ontwikkeling van huidige en toekomstige jeugdspelers, moet Vanhemel als Hoofd voetbal- en coachontwikkeling waken over de voetbalprincipes van onze club. Van de academie tot de eerste ploeg.'

Directeur Opleidingen Roland Breugelmans liet zich al even uit over de aanstelling van Vanhemel. "Concreet verwachten we van Eddy dat hij ons voetbal-DNA met attractief en aanvallend voetbal waar we als KRC Genk voor staan nog dieper zal uitwerken", begint hij.

"Bovendien zal hij de vele trainers waarover we beschikken nog beter begeleiden in het omzetten van die principes in de praktijk. Als docent van de UEFA-A cursus bij Voetbal Vlaanderen is hij een referentie in de Belgische voetbalwereld. Kortom, hij is de ideale man om de toekomst van KRC Genk mee verder vorm te geven."