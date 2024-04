Riemer voert één belangrijke wijziging door: ook al cruciaal met oog op volgend seizoen

Brian Riemer is niet in paniek geschoten na de twee nederlagen op verplaatsing. Hij gaat niet beginnen goochelen met andere veldbezettingen of tactieken. Wel is er één zaak duidelijk: op zijn middenveld zal de rest van het seizoen Thomas Delaney staan.

Voor vanavond schuift Mario Stroeykens waarschijnlijk door naar de linkerflank en zal het middenveld bestaan uit Rits, Delaney en Leoni. Die laatste moet echter vrezen voor zijn basisplaats de vijf matchen erna. Leoni is voetballend beter, maar dat kwam niet helemaal uit de verf tijdens deze play-offs. Delaney moet voor meer recuperaties zorgen Dat is helemaal zijn schuld niet, wat Riemer ook benadrukte na zijn wissel bij de rust in Genk. Hij heeft te weinig aanspeelpunten als de tegenstander zo hoog druk zet. Maar dat is niet in één-twee-drie op te lossen en dus kiest Riemer nu voor meer strijd en meer sluwheid op zijn middenveld. Van Delaney weet hij immers wat hij kan verwachten: duels, slimme foutjes, vasthoudendheid en af en toe ook infiltraties. Hij kan ook een scheidsrechter bespelen als geen ander. De 32-jarige Deen moet zijn centraal trio een ander soort voetbal laten spelen. Meer recuperaties aan de middenlijn of hoger. Plaatsje in kern van 24 Voor Delaney worden deze wedstrijden ook belangrijk. Hij wil graag in Brussel blijven, maar moet zijn landgenoot Jesper Fredberg ook overtuigen om de transfersom bij Sevilla neer te leggen. Een groot risico is dat niet, want de Spanjaarden zouden met zo'n 1,5 miljoen euro akkoord gaan. Maar Anderlecht koopt ook niet meer om te kopen. Fredberg wil een competitieve en concurrentiële kern van zo'n 24 spelers waarin plaats is voor jeugdproducten. Delaney zal wel degelijk zijn waarde nog moeten bewijzen in de zes topmatchen die er nog aankomen. In het reguliere seizoen was dat duidelijk, maar nu het om de knikkers gaat, wordt er naar de ervaren Deense international gekeken. Hij moet de winnaarsmentaliteit en de intensiteit hoog houden. Een kolfje naar zijn hand, normaal gezien.





