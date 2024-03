Anderlecht zit in laatste onderhandeling voor eerste zomerdeals: Spanjaarden willen zes miljoen euro, maar Fredberg gaat afkloppen voor minder

RSC Anderlecht en Sevilla FC praten over de definitieve transfer van Ludwig Augustinsson. Alle partijen hebben vertrouwen in de goede afloop. Al zal ook een andere huurling ter sprake komen.

RSC Anderlecht en Ludwig Augustinsson willen met elkaar door, terwijl de 29-jarige Zweed geen toekomst meer heeft bij Sevilla FC. De Spanjaarden hopen nog enkele miljoenen te verdienen aan de flankverdediger. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op drie miljoen euro.

Tijdens die gesprekken zal ook het dossier van Thomas Delaney ter sprake komen. Anderlecht huurt de 32-jarige Deen eveneens van Sevilla. In die huurovereenkomst zit een aankoopoptie van drie miljoen euro vervat. Maar gaat Jesper Fredberg die ook lichten?





De kwaliteiten en meerwaarde van Delaney zijn bewezen. Dat staat buiten kijf. Anderzijds is het eveneens een understatement dat de Belgische recordkampioen de voorbije maanden héél stabiel bleef presteren toen de middenvelder in de lappenmand lag.

Net om die reden twijfelt een deel van de paars-witte bestuurskamer over die aankoopoptie. We moeten er immers geen tekening bij maken: op financieel vlak is Delaney geen investering met het oog op de toekomst. Al blijft hij in de kleedkamer wél een meerwaarde.

Blijven Thomas Delaney én Ludwig Augustinsson bij RSC Anderlecht?

Zes miljoen euro voor Augustinsson én Delaney? We zien het niet meteen gebeuren. Al heeft Fredberg dé troefkaart in handen: beide spelers hebben geen toekomst in Sevilla én willen in Brussel blijven. Slaagt de sportief directeur van Anderlecht er in om een duokoopje te doen? Het is alleszins zijn bedoeling.