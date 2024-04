Smaakmaker Genk is duidelijk: "Zij zijn samen met ons de grootste titelfavoriet"

KRC Genk en Club Brugge kunnen deze week tegen elkaar mogelijk beslissen hoeveel teams er na deze week nog in de titelstrijd zitten. Bij Genk zien ze de Bruggelingen zeker als een hele grote titelkandidaat.

De duels tussen Club Brugge en Genk kunnen van extreem groot belang zijn. Anderlecht staat op dit moment op kop in de rangschikking, met Club Brugge op twee, Union SG op drie en KRC Genk op vier punten.

Union speelt twee keer tegen Antwerp, Anderlecht twee keer tegen Cercle Brugge en Genk dus twee keer tegen Club Brugge. Elk puntenverlies kan in deze fase van de strijd enorm pijnlijk zijn en voor een grote domper zorgen.

Als het van Zakaria El Ouahdi - toch wel dé revelatie van de laatste maanden bij KRC Genk - afhangt, zijn de duels tegen Club Brugge van enorm belang. Voor hem is blauw-zwart namelijk de ploeg waar hij het meeste naar kijkt.

Club Brugge als titelfavoriet samen met Genk

"Club Brugge is voor mij samen met Genk de grootste titelfavoriet", aldus Zakaria El Ouahdi in Extra Time. En wat dan met de twee andere topteams? "Union en Anderlecht? Daar hou ik minder rekening mee, daar maak ik me minder zorgen in."

Nog volgens El Ouahdi zal zijn ex-club RWDM zich 100% zeker redden dit seizoen. Hij gaf ook nog aan dat volgens hem Makhtar Gueye van de Brusselaars de meest zotte persoon in zijn hoofd is waar de rechtsachter al mee speelde.