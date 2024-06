Club Brugge of Antwerp FC? Deze Belgische topclub heeft de beste kaarten om Denis Odoi binnen te halen

Denis Odoi staat op de radar van Antwerp FC. Ook Club Brugge wil de verdediger een nieuwe overeenkomst aanbieden. Maar het zijn de Antwerpenaren die (wellicht) aan het langst eind zullen trekken.

Eerst en vooral dit: Denis Odoi kiest bewust nog niét voor het voetbalpensioen. Het was nochtans een optie. De 36-jarige verdediger had een belangrijk aandeel in de titel van Club Brugge en had de kans om te stoppen op een absoluut hoogtepunt. "Maar ik voel me nog goed genoeg om door te gaan", liet hij zich meermaals ontvallen.

Odoi heeft dan ook de vrijheid om zijn krabbel te zetten waar hij wil. Op dertig juni loopt zijn contract bij Club Brugge af. De Belgische landskampioen wil het contract van Odoi met één seizoen verlengen, maar veel speelminuten kan Nicky Hayen niet garanderen.

© photonews

De 14-voudig Ghanees international had dan een héél belangrijk aandeel in de blauw-zwarte titel. Tijdens de Champions Play-Offs was het onder anderen Odoi die mee aan de kar trok. Met het gekende resultaat. Die rol zal hij bij Club Brugge volgend seizoen niét krijgen.

Enter Antwerp FC. Op De Bosuil liggen de kaarten wél anders. Jonas De Roeck ziet in Odoi - net als in Toby Alderweireld - een verlengstuk van de coach op het veld. Odoi kan bij The Great Old de ploeg op sleeptouw nemen. Bovendien krijgt hij in Deurne-Noord de kans om dat te doen bij een topclub.

Kiest Denis Odoi voor een contract bij Club Brugge of Antwerp FC?

Maar dat is niet alles. Volgens onze informatie ligt er bij Antwerp een contract voor twee seizoenen klaar. Voor Odoi is het alvast zekerheid richting het einde van zijn carrière. En niet te vergeten: hij kan zich nog twee seizoenen in de kijker spelen. Om in 2026 met Ghana af te sluiten op het WK in de VS, Canada en Mexico?