Een groot probleem voor Rode Duivels naar rest van toernooi toe? "Dat kunnen we nu al zeker niet meer doen"

De Rode Duivels zijn hun EK met een ferme sisser begonnen. Er werd op maandag met 0-1 verloren van Slovakije, waardoor het sowieso tot de derde speeldag zal duren voor de Belgen zekerheid hebben over een mogelijke achtste finale.

Regel nummer één op een groot toernooi: verlies je eerste wedstrijd vooral niet. En dat is wat de Belgen gedaan hebben tegen Slovakije. Daardoor wordt het de komende wedstrijden achtervolgen voor de Rode Duivels.

Op zich hoeft het nog geen probleem te zijn, beseffen ook de analisten. "De top-2 van elke poule gaat door en er zijn ook nog de vier beste derdes. Dat zou moeten lukken, al wil je natuurlijk gewoon bij de top-2 zijn in deze groep."

© photonews

"We moeten niet gaan kijken naar de beste derdes", beseft Frank Boeckx in zijn analyse bij Sporza. "We willen gewoon doorgaan. En dat moet zeker nog lukken. Met 6 op 9 kunnen we nog groepswinnaar worden zelfs."

Sterren laten rusten niet meer mogelijk

Toch ziet de gewezen doelman van RSC Anderlecht wel al een 'probleem'. Zeker als het gaat over het vervolg van het toernooi. "Het is alweer een slopend seizoen geweest voor heel wat spelers bij de Rode Duivels."

"Dan wil je de mogelijkheid hebben om op de derde speeldag sommige spelers rust te gunnen", aldus nog Boeckx. "Als we dan De Bruyne kunnen sparen voor de knock-outfase, dat is ideaal. En dat kunnen we nu al zeker niet meer doen, ze zullen er negentig minuten moeten staan."