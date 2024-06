Antwerp laat van zich horen en is niet gelukkig met mislukking van nieuw competitieformat

De zoektocht naar een nieuw competitieformat is op een mislukking uitgedraaid. Bij Antwerp betreuren ze dat enigszins. Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.

Ook na 2025 blijft het huidige format behouden, mét play-offs en mét halvering van de punten in Play-off 1. VTM haalde Sven Jaecques van Antwerp voor de camera na de Algemene Vergadering van de Pro League. "In dergelijke stemmingen is niemand ooit helemaal tevreden", reageert de CEO van de oudste club van het land.

"We hadden graag een aantal zaken veranderd gezien en een aantal zaken behouden", legt hij uit. "Onze mening was anders dan die van enkele andere clubs. Dan weet je dat je een puzzel moet leggen om een twee derde meerderheid." Aan het eind van de rit bleek het niet mogelijk om die ook effectief te vinden.

Iedereen wil halvering maar toch komt die er niet

Wat was dan die mening van Antwerp, waar Jaecques het nadrukkelijk over heeft? "Ik had graag het aantal wedstrijden verminderd gezien. Dat hangt vast aan de halvering van de punten, aan de Relegation Play-offs, aan 1B. Over de halvering van de punten was iedereen het eens, alleen hangt dat vast aan andere items."

Het waren nochtans constructieve maar dus geen vruchtbare discussies. "Ondanks een zeer respectvol proces is er geen consensus om te veranderen. Dan moet je dat aanvaarden. Het is een goed punt dat die duidelijkheid er is. Telkens opnieuw zie je dat het niet lukt om dat te veranderen, dan blijft het zoals het is."

Antwerp ziet veel respect voor mekaar

Moet er iets gebeuren aan die twee derde-regel? "Ik denk niet dat de noodzakelijke twee derde meerderheid een struikelblok is. We zijn met veel clubs en de belangen zijn verschillend. Bij de vorige cyclus werd er ruzie gemaakt, dat is nu allemaal niet gebeurd. Alles is met respect voor mekaar gebeurd, maar de uitkomst blijft hetzelfde."