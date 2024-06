Bob Peeters zoekt nieuwe trainer voor SK Beveren: "We willen zo'n type"

Bob Peeters is de nieuwe general manager van SK Beveren. Een vreemde, want eigenlijk had hij andere plannen.

Bob Peeters is blij met zijn terugkeer in het Waasland. Er is bij de club heel veel veranderd, in de positieve zin, maar toch blijft het een vreemde keuze dat hij niet voor een job als trainer, maar wel die van manager kiest.

“Waarom deze uitdaging? Die vraag stelt mijn vrouw zich ook”, lacht Peeters in Het Nieuwsblad. “Ik wilde eigenlijk een sabbatjaar nemen, maar na gesprekken met Antoine Gobin en Scott McLachlan was ik overtuigd.”

Peeters had het de voorbije maanden naar eigen zeggen moeilijk om elke dag op het veld te staan als trainer. “Dit was een mooie kans. Wat deze functie inhoudt? Van onder naar boven de structuur uittekenen, leiding geven, een hoofdtrainer aanstellen, de technische staf en jeugd begeleiden. We willen een cultuur creëren waar iedereen zich in kan herkennen.”

De zoektocht naar een nieuwe trainer is op dit moment de hoofdopdracht. Er waren al meerdere gesprekken met kandidaten, ook deze week nog. Zij moeten weten of ze op de manier die SK Beveren vooropstelt willen werken.

“We zoeken een jonge, dynamische coach. Iemand die kan begeesteren en die een duidelijk gameplan heeft. Of ik zelf ook op het terrein zal staan? Als de trainer vindt dat ik op het veld moet staan, zal ik dat doen. Ik ben er om te helpen, vooral in moeilijke omstandigheden. Mijn taak is om de trainer bij te staan en uit de wind te zetten.”