Charles Vanhoutte schenkt klare taal over feit dat ploegmaat Cameron Puertas niet op het EK staat

Union SG speelde andermaal een sterk seizoen bij elkaar. Daardoor kwamen heel wat spelers in beeld voor een transfer, maar ook voor een plekje op het EK.

Union SG is de voorbije jaren een vaste waarde geworden aan de top van de Jupiler Pro League. Dat zorgt voor veel interesse in de spelers, ook voor deelname aan het EK.

Maar Cameron Puertas haalde de selectie van Zwitserland echter niet. En daar hadden ze in Zwitserland een goede reden voor: een verkeersovertreding van de middenvelder van Union SG.

“Hij heeft nochtans zijn plaats in deze Zwitserse kern”, zei Vanhoutte op Eén. “Maar, hij was zijn rijbewijs kwijt en heeft een kwartier te vroeg toch met de auto gereden.”

De nationale ploeg van Zwitserland wilde hem er nochtans heel erg graag bij, zo weet Vanhoutte nog te vertellen. Maar wet is blijkbaar wet daar, ook voor profvoetballers. Puertas mag tot 2027 niet voor de nationale ploeg spelen.

“De T2 van Zwitserland heeft contact opgenomen, maar de hogere instanties moesten hem gratie verlenen. Maar in Zwitserland is het rechtsysteem net iets lastiger dan in België, hé”, besluit Vanhoutte.