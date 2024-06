Het ontbrekende puzzelstuk? Duivel wil trend op EK verder zetten met zijn specialiteit: "Ik weet dat ik dat kan"

De Rode Duivels zijn in 'stealth modus' gegaan. Over wat er op training gebeurt, wil men niets meer lossen. De rangen zijn gesloten. Toch verwachten wij dat Youri Tielemans zaterdag in de basis zal staan. Hij brengt immers iets extra.

10 van de 31 goals die op dit EK gescoord werden, gebeurden via afstandsschoten. In de Belgische selectie zijn er ook wel een paar die daar hun handelsmerk van gemaakt hebben, maar tegen Slovakije stond enkel De Bruyne op het veld als enige die het wel eens probeert van ver.

Johan Bakayoko en Youri Tielemans zijn de andere twee. Als we afgaan op wat er misliep in de match tegen de Slovaken zouden wij altijd Tielemans zetten om de verantwoordelijkheid van de opbouw te verdelen over KDB en Tielemans.

De Slovaken hoefden zich immers enkel op De Bruyne te concentreren. "De trainer moet nog beslissen. Iedereen is klaar om te spelen. Zowel ik als de anderen", hield Tielemans de boot ver af op zijn persconferentie. Ondanks moedige pogingen van de collega's wou hij daar geen enkele indicatie over geven.

Waarom zoveel afstandsschoten? Iedereen verdedigt zijn box met man en macht

Wat uiteraard ook in zijn voordeel spreekt, is dat hij van prachtgoals vanop afstand zijn handelsmerk heeft gemaakt. "Het hangt af van situatie tot situatie", zei hij over het beslissen wanneer te trappen. "Ik weet dat ik een goeie trap heb, maar je mag het ook niet elke keer gaan forceren."

Dat het dit EK opvalt, heeft ook een verklaring. "Iedereen is de box met man en macht aan het verdedigen. Dan moet je openingen zoeken van verder en attent zijn op tweede ballen. Iedereen kruipt met zoveel man achter de bal. Soms voel je ook wel dat een bal zal binnen gaan als je trapt."

De rust in het Belgische kamp is opmerkelijk na de eerste nederlaag. "(haalt de schouders op) Elke wedstrijd is heel belangrijk, maar dat verlies is ook geen ramp. We moeten gewoon de volgende winnen. We hadden in die eerste match ook al de kansen, die moeten we nu afmaken."