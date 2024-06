KV Mechelen-trainer Besnik Hasi doet spraakmakend EK-initiatief uit de doeken en geeft vol passie ook duidelijk advies

Besnik Hasi zet zijn verhaal verder bij KV Mechelen, maar volgt ook het EK op de voet. Vol passie spreekt hij over het EK van zijn thuisland Albanië, in de wij-vorm en ons-vorm.

Hasi heeft in Dortmund live de wedstrijd Italië - Albanië bijgewoond. "Alle spelers die ooit één interland gespeeld hebben voor de nationale ploeg waren uitgenodigd door de Albanese bond. We waren met héél veel. We zijn met een charter van Albanië overgevlogen. Dat was een mooi initiatief van de bond." Leuk om er zo bij te zijn.

Alleen pakten de Italianen wel de winst. "Ik was ontgoocheld. Niet enkel door het resultaat, maar ook vanwege het spel. We durfden niet. De Albanezen hebben wel wat potentieel, alleen moeten ze meer durven. "We moeten niet tevreden zijn omdat we op het EK staan. Kijk naar Tsjechië, dat achter ons eindigde in de kwalificatieronde."

Hasi wil zijn land zien voetballen zoals Tsjechië

"Tsjechië deed het goed tegen Portugal", vindt Hasi. "Tegen Kroatië was het beter van ons. In de tweede helft zakten we achteruit, maar we kwamen nog terug met een gelijkmaker in de 95ste minuut. Dat geeft een boost. Albanië was een paar minuten de kluts kwijt, maar ging op het einde nog drukken, zoals tegen Italië."

Je kan er langs twee kanten naar kijken. "Dan denk je: waarom doe je dat niet vroeger?" Het is wel een zware poule om in te zitten, met Italië, Kroatië en Spanje. "Het is een jonge ploeg met potentieel, het EK is een goed leermoment. Albanië voelt zich beter in zijn sas tegen grote landen, dan kan het zijn spel spelen vanuit de reactie."

Hasi hoopt ook op zeges Rode Duivels

De KVM-trainer heeft ook nog een paar algemene bedenkingen. "De grote landen zijn als een diesel aan het toernooi begonnen, behalve Duitsland, dat twee matchen dominant speelde en een ronde verder is. De rest lijkt wel op spaarstand te staan. Ik hoop dat België zijn twee volgende wedstrijden kan winnen en ook doorgaat."