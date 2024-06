Acht jaar na het vertrek van Michy Batshuayi: Marseille toont interesse in... Maxim De Cuyper

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Marseille zal volgend seizoen een nieuwe fase ingaan onder Roberto De Zerbi. Zal Maxim De Cuyper daar deel van uitmaken?

Maxim De Cuyper bevestigde bij Club Brugge na een opgemerkte uitleenbeurt aan Westerlo.En hij leek de laatste maanden ook enkel maar beter te worden.

Last-minute uitgenodigd door Domenico Tedesco om deel te nemen aan het Euro, wordt hij genoemd als een van de namen die de Rode Duivels nieuw leven kunnen inblazen na de nederlaag tegen Slowakije.

Maar het is niet alleen hier dat de 23-jarige verdediger het gesprek van de dag is. In Frankrijk hebben verschillende clubs uit de Ligue 1 zijn profiel inderdaad aangevinkt.

De Cuyper naar Marseille?

La Minute OM kondigt zo aan dat Marseille zeer concreet is, aangezien de onderhandelingen met Club Brugge al aan de gang zouden zijn voor de speler, die dit seizoen al 15 assists heeft gemaakt voor blauw-zwart.

De laatste Rode Duivel die bij het Velodrome speelde, is niemand minder dan Michy Batshuayi, die l'OM bijna op hetzelfde moment als zijn kleine broer Aron Leya Iseka verliet in het midden van het vorige decennium. Momenteel speelt de 20-jarige keeper Jelle Van Neck bij het beloftenteam.