Roemeense legende blikt met ons vooruit op clash: "Roemenië zal voor winst gaan hoor" en "De Bruyne is buitenaards, maar tuurlijk kies ik voor Hagi"

Roemenië heeft drie punten behaald tegen Oekraïne en is slechts een haartje verwijderd van de kwalificatie. Is er een prestatie op komst, net zoals in 1994 toen ze de kwartfinales van het WK bereikten? We spraken erover met Ilie Dumitrescu, die een legende werd tijdens deze campagne.

Het grootste succes in de geschiedenis van Roemenië dateert waarschijnlijk uit 1994. Destijds kwalificeerde het team onder leiding van de legendarische Gheorghe Hagi zich voor het Wereldkampioenschap in de Verenigde Staten... voor België, en kwam vervolgens uit in een groep met de VS, het gastland, Colombia en Zwitserland.

In de achtste finale was het de glorieperiode van Roemenië: de Tricolorii schakelden Argentinië uit met spelers als Gabriel Batistuta, Diego Simeone en Ariel Ortega. Een man die schitterde, en het was niet Hagi maar Ilie Dumitrescu, met twee doelpunten en een beslissende assist voor een 3-2 overwinning.

Een ware legende van Steaua Boekarest (165 wedstrijden, 71 doelpunten) en het Roemeense team (62 caps, 20 doelpunten) waarmee wiij het genoegen hadden om te spreken voor België-Roemenië.

Hallo meneer Dumitrescu. Wat vond u van de wedstrijd van Roemenië tegen Oekraïne? Was u verrast door zo'n prestatie?

Ilie Dumitrescu: Nee, helemaal niet verbaasd. We hebben een fantastische kwalificatiecampagne gevoerd, eindigend als eerste in onze groep voor Zwitserland, altijd beschouwd als een goed Europees team. De coach heeft een duidelijk plan opgesteld, met veel persoonlijkheid. In Roemenië was er veel vertrouwen voor deze wedstrijd.

Het team staat tactisch zeer goed opgesteld, dekt goed de ruimte tijdens de wedstrijden, zoekt altijd de aanval en doet de tegenstander pijn bij balherovering. Het plan werd perfect uitgevoerd.

Is het collectief de belangrijkste kwaliteit van Roemenië, zou u zeggen?

Ja, de teamgeest is ongelooflijk, natuurlijk. Maar dat is niet alles. We hebben enorme individuele kwaliteit, vergis u niet. Dennis Man is een uitstekende speler, Nicolae Stanciu, onze aanvoerder, heeft laten zien wat hij kan... Achterin is Dragușin een uitstekende verdediger. Het draait niet alleen om het collectief in dit team.

© photonews

Zou u zeggen dat het belangrijkste verschil tussen dit team en bijvoorbeeld dat van 1994 is dat het niet Gheorghe Hagi heeft?

(denkt na) Luister, het is onmogelijk om een Gheorghe Hagi opnieuw te vinden. Hij is de grootste speler in de geschiedenis van het Roemeense voetbal, punt. Er zal niet nog een zijn. Het heeft geen zin om deze twee tijdperken, deze twee selecties, te vergelijken. Want deze nieuwe generatie moet haar eigen verhaal schrijven en ze heeft de middelen om dat te doen, daar ben ik van overtuigd.

Deze generatie kan het net zo goed, zo niet beter, dan in 1994.

Kan ze net zo goed presteren als uw generatie?

Daar twijfel ik niet aan: er is enorm veel kwaliteit in deze groep en ze kunnen net zo goed, zo niet beter presteren dan wij in 1994.

Heeft u de wedstrijd van België gezien? Wat vindt u van ons team?

Ik heb hem gezien, ja, en eerlijk gezegd... Maakt u zich geen zorgen. Er staat een geweldig team met spelers als Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Romelu Lukaku... U zult niemand in Roemenië vinden die België onderschat omdat ze die eerste wedstrijd hebben verloren.

Met 3 punten is Roemenië dicht bij de kwalificatie. Eén punt en het zou misschien binnen zijn...

Nee, nee, we willen 6 punten om er zeker van te zijn dat we ons kwalificeren (glimlacht). Vier punten kunnen misschien niet genoeg zijn. We willen er zes.

© photonews

De Roemeense aanpak voor deze wedstrijd zal dus absoluut niet veranderen?

Roemenië zal spelen voor de drie punten, we zullen ons spelplan niet veranderen na de openingsoverwinning. We zullen spelen om te winnen, zoals bij elke wedstrijd, met veel intensiteit en een goede ruimtedekking. Geloof me, Roemenië heeft de middelen om de Rode Duivels pijn te doen! Maar ik weet ook dat we op ons best moeten zijn.

Ik zal afsluiten met een kleine vraag... Gheorghe Hagi of Kevin De Bruyne?

(lacht) Moet dat echt worden gevraagd? Luister, De Bruyne is buitenaards. Hij is de beste speler ter wereld op zijn positie, simpelweg. Maar natuurlijk kies ik Hagi. Hij was mijn teamgenoot, de grootste Roemeense speler in de geschiedenis. Ik zeg dat niet alleen. Ik zou voor Gheorghe Hagi kiezen.