Vincent Kompany haalt slag thuis: Bayern hakt duidelijke knopen door

Vincent Kompany was al een tijdje bezig met het samenstellen van zijn staf bij FC Bayern. Ondertussen is duidelijk dat hij daarbij wel degelijk is gegaan voor een aantal oude bekenden en vrienden, waarvan hij er velen ook kent van bij Anderlecht.

Kompany wilde heel graag Aaron Danks, een Engelse coach die eerder assistent was bij Anderlecht en tot nu assistent bij FC Middlesbrough, losweken. En dat is nu ook gelukt, want Bayern München heeft de staf officieel voorgesteld. Kompany heeft ook andere oude bekenden aangesteld bij Bayern, waaronder René Maric, een Oostenrijker die hij kent van de trainerscursus in Brussel. Maric heeft al ervaring als assistent-coach bij clubs als Red Bull Salzburg, Mönchengladbach, Dortmund en Leeds. Die Assistenten von Vincent Kompany: Das ist das Trainerteam beim #FCBayern! 👇



🔗 https://t.co/tnuWWPpBDF#MiaSanMia — FC Bayern München (@FCBayern) June 21, 2024 Hij zal als eerste assistent van Kompany werken bij Bayern. Verder zullen ook Floribert Ngalula, Bram Geers en Rodyse Munienge lid worden van Kompany's staf bij Bayern. Ngalula en Geers werkten eerder samen met Kompany bij Anderlecht en kwamen ook met hem mee naar Burnley. Oude getrouwen in de staf van Kompany Munienge is dan weer een jeugdvriend en persoonlijke assistent van Kompany die ook als bodyguard dienst kan doen. Daardoor heeft Kompany de mensen mogen aanstellen die hij zelf allemaal heel graag wilde: een troef. Kompany heeft duidelijk een voorkeur voor het werken met mensen die hij al eerder kende of mee samenwerkte. Het lijkt erop dat hij een stabiele en vertrouwde staf wil opbouwen bij zijn nieuwe club FC Bayern.