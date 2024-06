STVV plaatst opvallende reactie op X na vertrek van goudhaantje Matte Smets naar Genk

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Matte Smets is officieel een speler van Genk. Bij STVV blijven ze achter met een groot gemis.

Genk heeft een nieuwe transfer beet. Matte Smets komt over van STVV, de club waar hij vorig seizoen volledig doorbrak. De slechts 20-jarige Smets moet een meerwaarde worden in de defensie bij Genk.

De nieuwe verdediger van Genk zal met rugnummer zes spelen. Genk betaalde een som van ruim 2,25 miljoen. Het vertrek van Smets zorgt voor een zuur gevoel bij STVV waar ze afscheid nemen van hun goudhaantje.

Op X reageerde STVV duidelijk hoe de club zich voelt. ‘Tu quoque, fili mi?’ klinkt het op het X-account van STVV. ‘Jij ook, mijn zoon?’ betekent de zin in het Nederlands. Daarbij plaatste de club een foto met Smets als Romeinse keizer.

De woorden ‘Tu quoque, fili mi?’ zou Julius Ceasar hebben uitgesproken toen zijn vertrouweling Brutus hem vermoordde. STVV voelt zich verraden door Smets na zijn overstap naar de buren van Genk.

“We zijn gekwetst, maar een gewond dier is extra gevaarlijk. Als club putten we hier extra motivatie uit om nog beter te doen", klinkt het ook bij STVV. In Limburg gaan ze nu opzoek naar een vervanger.