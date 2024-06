šŸŽ„ KRC Genk deed nog even mysterieus, maar kondigt dan toch toptransfer aan in ware Monopoly-stijl

KRC Genk is druk in de weer op de transfermarkt. Ook op zaterdag hebben ze nog een langverwachte deal weten af te ronden. Matte Smets komt zoals verwacht over van STVV en tekende een contract in de CEGEKA-Arena.

KRC Genk bouwt aan zijn ploeg voor volgend seizoen. Thorsten Fink is de nieuwe coach en samen met hem volgde ook al snel Jarne Steuckers.Twee andere transfers liepen wat vertraging op, maar zijn ondertussen ook in orde. Nadat vrijdag Adrian Palacios werd aangekondigd door de Limburgers is het op zaterdag tijd voor Matte Smets om zijn langverwachte aankondiging te krijgen. De jonge verdediger tekende een contract voor vier seizoenen. 6ļøāƒ£ pic.twitter.com/pT0apyAep8 — KRC Genk (@KRCGenkofficial) June 22, 2024 šŸ“ Transfers 2024-2025

šŸ”— Meer info:https://t.co/HIgrk5erKq#mijnploeg #krcgenk pic.twitter.com/50rCfXGOQu — KRC Genk (@KRCGenkofficial) June 22, 2024 Genk had de deal enkele uren geleden al mysterieus aangekondigd met een paar dobbelstenen, ondertussen is het dus ook officieel bevestigd geworden in ware Monopoly-stijl. Voor geld danst de beer natuurlijk ook. Smets krijgt nummer zes bij Genk Matte Smets krijgt in Genk het nummer zes en zal de komende jaren dus speelminuten voor Genk maken. De Bilzenaar miste afgelopen seizoen geen enkele minuut bij STVV, dus de Kanaries zullen hem zeker missen. Smets zelf reageerde op de website van Genk al een eerste keer: "Ik had van bij het eerste contact een goed gevoel bij KRC Genk dat liet blijken dat ze me absoluut wilden. Dat en het vertrouwen van de coach deed me kiezen voor Genk waar ik een volgende stap voorwaarts zet in mijn carrière. Ik kijk er enorm naar uit om hier te strijden voor de prijzen. Ik wil STVV en zijn supporters danken voor de mooie afgelopen jaren."