Een droomtransfer ligt in het verschiet voor deze voormalige speler uit de Jupiler Pro League

Jonathan David zou een nieuw niveau kunnen bereiken in zijn jonge en productieve carrière.

Met nog een jaar te gaan van zijn contract bij Lille, zou Jonathan David deze zomer kunnen vertrekken uit het noorden van Frankrijk. De voormalig topscorer van onze Pro League blijft een van de meest gewilde doelpuntenmakers in Europa en hem over een jaar gratis zien vertrekken zou een groot financieel verlies voor LOSC kunnen betekenen.

Dit is een geweldige kans voor Lille om hem te verkopen om te voorkomen dat hij gratis vertrekt, maar ook voor de speler, die zijn droomtransfer naar een Premier League grootmacht zou kunnen maken. The Athletic meldt dat Chelsea geïnteresseerd is in de Canadees en al een ontmoeting heeft gehad met de vertegenwoordigers van de speler.

The Manchester Evening News meldt interesse van Manchester United, dat nog steeds op zoek is naar iemand die de doelpunten kan opstapelen op Old Trafford en de club terug kan helpen in de hoogste klasse.

David kwam over van Gent en bracht vier seizoenen door bij Lille, waar hij meer dan 80 doelpunten maakte. Momenteel speelt hij voor zijn land in de Copa America, in een groep met Argentinië (2-0 nederlaag), Peru en Chili.